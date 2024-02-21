У Бразилії відбудеться зустріч глав МЗС G20: обговорять війни в Україні та Ізраїлі

Міністри закордонних справ країн "Великої двадцятки" зберуться в середу, 21 лютого, в Ріо-де-Жанейро. Вони обговорять світову напруженість і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій у рамках підготовки до щорічного саміту лідерів під головуванням Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дводенна зустріч, яка відбудеться на пристані для яхт у Ріо, розпочнеться сьогодні з огляду глобальної ситуації та конфліктів, включно з війнами в Україні та Ізраїлі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться за одним столом вперше після того, як вони коротко розмовляли віч-на-віч на минулорічній зустрічі міністрів закордонних справ у Нью-Делі.

Європейський дипломат повідомив, що як нововведення Бразилія запропонує провести другу зустріч міністрів закордонних справ G20 у вересні під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, щоб просунути переговори про глобальне управління за участю всіх країн-членів ООН, запрошених до участі.

Президент Бразилії про війну в Ізраїлі

Раніше президент Бразилії Лула да Сілва заявив, що події, які зараз відбуваються в Секторі Гази, вже були в історії, "коли Гітлер вирішив убити євреїв". Також він додав, що це нібито війна добре підготовлених солдатів із жінками та дітьми.

У свою чергу, Ізраїль вирішив оголосити президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву персоною нон грата.

Нещодавно стало відомо, що Ізраїль готовий розширити свою військову операцію на півдні Сектору Газа та здійснити наземний наступ на Рафах на кордоні з Єгиптом.

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