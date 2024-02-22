Росію засудили за агресію проти України на саміті G20

На зустрічі G20 у Бразилії західні міністри закордонних справ засудили Росію за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росія має заплатити за свою агресію", - заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон на закритому засіданні, повідомив його офіс.

Норвезький міністр Еспен Барт Ейде заявив журналістам, що Лавров спокійно відповів на зауваження Кемерона "набором альтернативних фактів" щодо подій в Україні.

"Ми повинні підтримувати Україну доти, доки вона не стане вільною та незалежною суверенною країною без іншої армії на своїй землі", - сказав міністр закордонних справ Норвегії, виступаючи на зустрічі.

Високопоставлені дипломати зі США, Австралії, Канади, Німеччини, Італії та Франції виступили з аналогічними зауваженнями у перший день дводенної зустрічі.

Зустріч була призначена для підготовки порядку денного саміту G20 у листопаді

Бразилія, яка цього року головує в G20, відкрила зустріч міністрів закордонних справ, звинувативши ООН та інші багатонаціональні структури в нездатності зупинити конфлікти, внаслідок яких гинуть невинні люди.

Дев'ятнадцята зустріч глав держав Групи двадцяти (G20) відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Бразилії, в Ріо-де-Жанейро.

Допомога Україні від Норвегії та Великобританії

Раніше ми писали, що Норвегія планує передати Україні десять пускових установок NASAMS.

Великобританія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. В рамках цієї допомоги українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші види озброєнь.

Прем'єр Великобританії Девід Кемерон заявив , що країна продовжить допомагати Україні.