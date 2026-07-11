Міністри ЄС зберуться обговорити енергетичну готовність України до зими

13 липня в Брюсселі міністри країн-членів ЄС обговорять енергетичну готовність України до наступної зими під час засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
У пресслужбі Ради ЄС повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні.
Міністри країн-членів ЄС зосередяться на:
Дипломат однієї з країн-лідерів підтримки Києва зазначив, що ключовою проблемою залишається розподіл тягаря між усіма державами ЄС.
"Розподіл навантаження важливий у невійськовій сфері, але особливо - у військовій. Нинішня ситуація, за якої дуже невелика група держав-членів несе на собі левову частку підтримки України, є неприйнятною", - заявив співрозмовник.
Він також звернув увагу на кількість шенгенських віз, виданих росіянам окремими країнами - зокрема Францією, Італією та Іспанією, - зауваживши, що ці держави, можливо, мали б робити більший внесок у підтримку України.
Перед початком засідання міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальну зустріч за сніданком з Андрієм Сибігою та представниками двох українських правозахисних організацій. Обговорення буде присвячене гуманітарній ситуації в Україні, зокрема українським цивільним затриманим.
Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що країна вже розпочала масштабну підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. За його словами, майбутня зима може виявитися не менш складною, ніж попередня.
Також нагадаємо, що нещодавно російські війська вдарили по чотирьох енергооб'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області, через що без електропостачання залишились десятки тисяч родин.