Міністри ЄС зберуться обговорити енергетичну готовність України до зими

Що обговорять на засіданні

У пресслужбі Ради ЄС повідомили, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга особисто візьме участь у засіданні.

Міністри країн-членів ЄС зосередяться на:

терміновій підтримці систем протиповітряної оборони;

потребах у фінансуванні;

підтримці захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури;

довгострокових заходах щодо зміцнення стійкості енергосистеми України.

Проблема нерівномірного розподілу допомоги

Дипломат однієї з країн-лідерів підтримки Києва зазначив, що ключовою проблемою залишається розподіл тягаря між усіма державами ЄС.

"Розподіл навантаження важливий у невійськовій сфері, але особливо - у військовій. Нинішня ситуація, за якої дуже невелика група держав-членів несе на собі левову частку підтримки України, є неприйнятною", - заявив співрозмовник.

Він також звернув увагу на кількість шенгенських віз, виданих росіянам окремими країнами - зокрема Францією, Італією та Іспанією, - зауваживши, що ці держави, можливо, мали б робити більший внесок у підтримку України.

Про що ще поговорять із Сибігою

Перед початком засідання міністри закордонних справ ЄС проведуть неформальну зустріч за сніданком з Андрієм Сибігою та представниками двох українських правозахисних організацій. Обговорення буде присвячене гуманітарній ситуації в Україні, зокрема українським цивільним затриманим.