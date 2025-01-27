Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення Захід запровадив санкції, що були спрямовані на ізоляцію Росії та послаблення її економічного та військового потенціалу.

Санкції охоплювали широкий спектр заходів: від фінансових обмежень, таких як відключення російських банків від системи SWIFT, до заборони експорту високотехнологічних товарів, включаючи мікрочіпи, авіаційне обладнання та передові технології. Крім того, були запроваджені персональні санкції проти високопосадовців, олігархів і компаній, пов’язаних із режимом диктатора Володимира Путіна.

Минулого тижня Угорщина намагалась шантажувати ЄС, погрожуючи заблокувати рішення щодо продовження санкцій проти Росії. Як пише Politico, Будапешт в останній момент все ж погодився схвалити рішення.

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