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Міністри ЄС обговорять гарантії безпеки для України, варіанти винесуть на саміт, - Боррель

Брюссель, Понеділок 11 грудня 2023 10:07
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Міністри ЄС обговорять гарантії безпеки для України, варіанти винесуть на саміт, - Боррель Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні, 11 грудня, обговорять гарантії безпеки для України. Варіанти винесуть на саміт європейських лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу європейської дипломатії Жозепа Борреля, якого цитує Sky TG24.

Відповідну заяву Боррель зробив перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні. Крім того, він заявив, що "настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", оскільки РФ посилює атаки.

"Міністри повинні будуть дати мені вказівки, щоб представити Європейській раді пропозицію щодо зобов’язань у сфері безпеки, які в основному спрямовані на підвищення можливостей структур і координацію двосторонніх угод між державами-членами та Україною, а також те, що ми робимо на рівні Європейського союзу", - пояснив дипломат.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня.

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

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