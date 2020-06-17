Міністра освіти можуть не призначити цього тижня

У "Слузі народу" не вистачає голосів для підтримки кандидата
Верховна рада може не розглядати цього тижня призначення міністра освіти. У монобільшості не вистачає голосів через зауваження до запропонованого урядом кандидата.
Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.
Відповідаючи на питання, чи буде в п’ятницю голосування за міністра освіти, нардеп пояснив, що виносити це питання в зал наразі немає сенсу. Депутати продовжують дискутувати щодо кандидатури.
"Немає сенсу подавати, якщо немає згоди. Ще досі тривають у нас внутрішні опитування. Підтримка є, але не всебічна. Як наприклад щодо Ткаченка була, де всі одноголосно підтримали. Тобто є декілька зауважень, які люди висловлюють", - заявив Арахамія.
За його словами, зауваження нардепів стосуються участі Сергія Шкарлета в Партії регіонів у 2011-му році.
"Я, чесно кажучи, спокійно відношусь. Тому що на місцевому рівні всіх ганяли в ПР", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, зараз головним кандидатом на посаду міністра освіти є ректор Чернігівського національного технологічного університету Шкарлет. У 2010 році він намагався потрапити до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а у 2015 балотувався від "Блоку Петра Порошенка".
Фракція "Слуга народу" заслухала Шкарлета на засіданні 15 червня, після чого в політсилі збиралися порахувати голоси підтримки.
Раніше Арахамія розповідав, що фаворит на посаду міністра освіти змінюється кожного тижня, нардепи довгий час не могли обрати єдиного кандидата.
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Автор: Анастасия Светлевская