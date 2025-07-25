В міністра оборони Шмигаля нові заступники: що про них відомо

Шмигаль коротко розповів про своїх нових заступників та пояснив, хто й чим буде займатися. Більшість з них вже займала ті, або інші посади у Міністерстві оборони, а дехто прийшов з Міністерства стратегічної промисловості, або з Міністерства цифрової трансформації.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк - перший заступник міністра оборони. Був радником командувача Сил логістики Збройних сил України, вже обіймав посади заступника та Першого заступника голови МОУ. Має величезний досвід у сфері вибудови логістики.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк (Міноборони України)

Сергій Боєв - заступник міністра оборони. Був радником та заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, з травня 2025 - був Першим заступником міністра. Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв (Міноборони України)

Анна Гвоздяр - заступник міністра оборони. Раніше працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Експерт у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.

Заступник міністра оборони Анна Гвоздяр (Міноборони України)

Полковник Володимир Заверуха - заступник міністра оборони. Має великий досвід роботи в оборонному секторі, опікувався питаннями військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. Раніше був першим заступником міністра стратегічної промисловості.

Заступник міністра оборони Володимир Заверуха (Міноборони України)

Майор Юрій Мироненко - заступник міністра оборони. Має досвід керівництва великими холдингами та досвід у сфері дронових технологій. Учасник оборони Києва, екскомандир підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Ексочільник Держспецзв'язку в 2023-2024 роках. Останнім часом очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ.

Заступник міністра оборони Юрій Мироненко (Міноборони України)

Оксана Ферчук - заступник міністра оборони питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишня радниця міністра оборони, працювала у сфері цифровізації. Вона координувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. До початку війни була топменеджером відомих українських компаній.

Заступник міністра оборони Оксана Ферчук (Міноборони України)