У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известно

Шмыгаль коротко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк - первый заместитель министра обороны. Был советником командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины, уже занимал должности заместителя и Первого заместителя главы МОУ. Имеет огромный опыт в сфере выстраивания логистики.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк (Минобороны Украины)

Сергей Боев - заместитель министра обороны. Был советником и заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, с мая 2025 - был Первым заместителем министра. Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.

Заместитель министра обороны Сергей Боев (Минобороны Украины)

Анна Гвоздяр - заместитель министра обороны. Ранее работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эксперт в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр (Минобороны Украины)

Полковник Владимир Заверуха - заместитель министра обороны. Имеет большой опыт работы в оборонном секторе, занимался вопросами военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Ранее был первым заместителем министра стратегической промышленности.

Заместитель министра обороны Владимир Заверуха (Минобороны Украины)

Майор Юрий Мироненко - заместитель министра обороны. Имеет опыт руководства крупными холдингами и опыт в сфере дроновых технологий. Участник обороны Киева, экс-командир подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации. Экс-глава Госспецсвязи в 2023-2024 годах. В последнее время возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ.

Заместитель министра обороны Юрий Мироненко (Минобороны Украины)

Оксана Ферчук - заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Бывшая советница министра обороны, работала в сфере цифровизации. Она координировала внедрение медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. До начала войны была топ-менеджером известных украинских компаний.

Заместитель министра обороны Оксана Ферчук (Минобороны Украины)