У министра обороны Шмыгаля новые заместители: что о них известно

Министр обороны Денис Шмыгаль объявил имена и фамилии своих шести заместителей. Ими стали Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщениеШмыгаля.
Шмыгаль коротко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк - первый заместитель министра обороны. Был советником командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины, уже занимал должности заместителя и Первого заместителя главы МОУ. Имеет огромный опыт в сфере выстраивания логистики.
Сергей Боев - заместитель министра обороны. Был советником и заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, с мая 2025 - был Первым заместителем министра. Имеет значительный опыт работы в сферах экономики, стратегического планирования, промышленности и безопасности.
Анна Гвоздяр - заместитель министра обороны. Ранее работала заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Эксперт в сфере оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.
Полковник Владимир Заверуха - заместитель министра обороны. Имеет большой опыт работы в оборонном секторе, занимался вопросами военно-технической политики, развития вооружения и военной техники. Ранее был первым заместителем министра стратегической промышленности.
Майор Юрий Мироненко - заместитель министра обороны. Имеет опыт руководства крупными холдингами и опыт в сфере дроновых технологий. Участник обороны Киева, экс-командир подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации. Экс-глава Госспецсвязи в 2023-2024 годах. В последнее время возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ.
Оксана Ферчук - заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Бывшая советница министра обороны, работала в сфере цифровизации. Она координировала внедрение медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. До начала войны была топ-менеджером известных украинских компаний.
Напомним, что 21 июля Кабинет министров присоединил Минстратегпром к Минобороны. Это создаст единое пространство оборонного управления и усилит координацию и взаимодействие всех его элементов.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля и озвучил главные приоритеты работы Минобороны.
Стоит напомнить, что на прошлой неделе Верховная Рада назначила экс-премьер-министра Шмыгаля министром обороны - за кандидатуру министра отдали голоса 267 нардепов.
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