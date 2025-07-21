Міноборони отримає нові повноваження: уряд об’єднав два ключові міністерства
Сьогодні Кабмін приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України. Це створить єдиний простір оборонного управління та посилить координацію і взаємодію усіх його елементів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль у Telegram.
"За його словами, інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї.
"У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу", - розповів Шмигаль.
Водночас, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничку розповів, що було прийнято рішення ліквідувати Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.
Наразі було утворено комісію з ліквідації Мінстратегпрому. Відтепер Міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує:
- державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період;
- ержавну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.
Призначення Шмигаля
Варто нагадати, що минулого тижня Верховна Рада призначила експрем'єр-міністра Шмигаля міністром оборони - за кандидатуру міністра віддали голоси 267 нардепів.
Також Шмигаль, виступаючи перед депутатами, визнав існування силової мобілізації в Україні. Але при цьому він назвав їх "певними випадками": на думку нового міністра оборони, мобілізація йде так, як заплановано.
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