Зброя - пріоритет. Зеленський назвав головні задачі Шмигаля в Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

Серед головних задач нового міністра оборони - дрони-перехоплювачі. Цього тижня мають бути всі угоди на купівлю безпілотників.

"Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти", - сказав Зеленський.

Також серед пріоритетів - підготовка операторів цих дронів та всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів.



Інша мета - забезпечення всіх потреб армійської авіації, Повітряних сил та інших підрозділів ППО. Крім того, Зеленський доручив збільшити застосовування та дальність дронів для ураження російських об'єктів.

"Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони", - підкреслив президент.

Шмигалю доручили за шість місяців збільшити частку української зброї в ЗСУ до 50%.

Крім того, Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО зробити аудит оборонних контрактів з партнерами та термінів їх виконання. За 10 днів він очікує на доповідь.