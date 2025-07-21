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Зброя - пріоритет. Зеленський назвав головні задачі Шмигаля в Міноборони

Київ, Понеділок 21 липня 2025 14:03
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Зброя - пріоритет. Зеленський назвав головні задачі Шмигаля в Міноборони Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Дениса Шмигаля. Він озвучив головні пріоритети роботи Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

Серед головних задач нового міністра оборони - дрони-перехоплювачі. Цього тижня мають бути всі угоди на купівлю безпілотників.

"Уже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Цього тижня мають бути всі контракти", - сказав Зеленський.

Також серед пріоритетів - підготовка операторів цих дронів та всієї інфраструктури: від виробництва до застосування перехоплювачів.

Інша мета - забезпечення всіх потреб армійської авіації, Повітряних сил та інших підрозділів ППО. Крім того, Зеленський доручив збільшити застосовування та дальність дронів для ураження російських об'єктів.

"Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони", - підкреслив президент.

Шмигалю доручили за шість місяців збільшити частку української зброї в ЗСУ до 50%.

Крім того, Зеленський доручив Шмигалю та секретарю РНБО зробити аудит оборонних контрактів з партнерами та термінів їх виконання. За 10 днів він очікує на доповідь.

Оновлення уряду

Нагадаємо, що минулого тижня в Україні оновили Кабінет міністрів, який замість Дениса Шмигаля очолила Юлія Свириденко. Шмигаль натомість очолив Міноборони, а колишній міністр Рустем Умєров був призначений на посаду секретаря РНБО.

Більше про зміни в уряду - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Денис Шмигаль Зброя в Україні Дрони
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