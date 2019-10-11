Министра энергетики США обязали предоставить документы о давлении на Украину по "Нафтогазу"

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента президента Дональда Трампа и давления на Украину по "Нафтогазу". Об этом говорится в совместном письме председателей комитетов по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингс.

В частности, демократов интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить украинского президента заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

"В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания президента США к президенту Украины. Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины, - ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года", - отмечается в письме.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа американских бизнесменов, связанная с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться смены руководства компании "Нафтогаз".

Кроме того, сегодня Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.