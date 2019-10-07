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Министр энергетики США опроверг давление на Украину по "Нафтогазу"

Новости » Политика    07.10.2019 - 21:42
Министр энергетики США опроверг давление на Украину по "Нафтогазу"
Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

По словам Рика Перри, он рекомендовал кандидатуры по просьбе украинского правительства

Министр энергетики США Рик Перри опроверг информацию о возможном давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью расширить наблюдательный совет компании "Нафтогаз" и включить в него больше американских граждан. Об этом сообщает Reuters.

По словам Перри, он лишь рекомендовал некоторые кандидатуры в ответ на просьбу украинского правительства.

"История, что мы сказали назначить людей, просто не соответствует действительности. Мы давали рекомендации по просьбе украинского правительства, и будем продолжать", - сказал Перри.

Также глава Минэнерго США заявил, что рекомендовал президенту США Дональду Трампу поговорить с Зеленским, чтобы создать доверие среди американских чиновников, что в Украине действительно проводят борьбу с коррупцией.

"Я несколько раз просил президента, что в интересах США и Украины то, чтобы вы и президент Украины провели разговор, и вы обсудили варианты, которые есть", - сообщил он.

Ранее РБК-Украина также сообщало, что группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться смены руководства компании "Нафтогаз".

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