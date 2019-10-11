Министра энергетики США обязали предоставить документы о давлении на Украину по "Нафтогазу"

Фото: Рик Перри (flickr.com Gage Skidmore)

Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали предоставить документы

Главы трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента президента Дональда Трампа и давления на Украину по "Нафтогазу". Об этом говорится в совместном письме председателей комитетов по разведке Адама Шиффа, международных дел Элиота Энгеля и надзора Элайджа Каммингс.

В частности, демократов интересует документальное подтверждение усилий Перри, направленных на то, чтобы убедить украинского президента заменить членов правления НАК "Нафтогаз".

"В последнее время в публичных сообщениях возникают вопросы о роли, которую вы, возможно, сыграли в передаче или усилении решительного послания президента США к президенту Украины. Эти сообщения вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий надавить на украинских чиновников, чтобы изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании (НАК Нафтогаз Украины, - ред.) в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года", - отмечается в письме.

Информация о повестке Перри появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки двум бизнесменам и клиентам Джулиани - Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что группа американских бизнесменов, связанная с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться смены руководства компании "Нафтогаз".

Кроме того, сегодня Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.