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Міністра енергетики США зобов’язали надати документи щодо тиску на Україну по "Нафтогазу"

Новини » Політика    11.10.2019 - 09:07
Міністра енергетики США зобов’язали надати документи щодо тиску на Україну по "Нафтогазу"
Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов’язали надати документи

Голови трьох комітетів Палати представників Конгресу США зобов'язали міністра енергетики США Ріка Перрі надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту президента Дональда Трампа та тиску на Україну по "Нафтогазу". Про це йдеться у спільному листі голів комітетів з розвідки Адама Шиффа, міжнародних справ Еліота Енгеля і нагляду Елайджа Каммінгс.

Зокрема, демократів цікавить документальне підтвердження зусиль Перрі, спрямованих на те, щоб переконати українського президента замінити членів правління НАК "Нафтогаз".

"Останнім часом у публічних повідомленнях виникають питання про роль, яку ви, можливо, зіграли в передачі або посиленні рішучого послання президента США до президента України. Ці повідомлення також викликали серйозні питання щодо ваших зусиль натиснути на українських чиновників, щоб змінити структуру управління в українській державній енергетичній компанії (НАК Нафтогаз України, - ред.) на користь осіб, пов’язаних зі спробами Руді Джуліані втягнути українських чиновників у наші вибори 2020 року", - наголошується у листі.

Інформація про повістку Перрі з’явилася через кілька годин після того, як демократи видали повістки двом бізнесменам та клієнтам Джуліані - Льву Парнасу і Ігорю Фруману, які були заарештовані в середу за звинуваченням в незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії "Нафтогаз".

Крім того, сьогодні Рудольф Джуліані заявив про можливий зговір між українськими посадовцями і штабом передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон у 2016 році.

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