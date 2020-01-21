Министр юстиции выступил за повышение криминального порога хранения наркотиков

Министр юстиции Денис Малюська считает, что увеличение максимально допустимых норм хранения наркотиков могло бы уменьшить количество заключенных в украинских тюрьмах. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

По его словам, из-за такой разницы с европейскими нормами в украинских тюрьмах излишне удерживаются около 10 000 человек.

"У нас эти нормы в разы, а иногда в десятки раз меньше, чем европейские. Хранение в Европе даже в 10 раз больше (наркотиков, - ред.) не является преступлением - вам ничего не будет. А у нас уже люди идут в тюрьму", - сказал он.

Напомним, Министерство юстиции планирует распродавать тюрьмы с поступлением части полученного дохода в министерство. Малюська отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно.

Кроме того, Минюст планирует сократить до трети украинских тюрем. Министр привел в пример опыт стран Европы, где к правонарушителям применяют наказание в виде программы коррекции, частичную изоляцию или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.