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Минюст планирует устроить распродажу тюрем

Новости » Политика     21.01.2020 - 10:20
Минюст планирует устроить распродажу тюрем
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Министр отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно

Министерство юстиции планирует распродавать тюрьмы с поступлением части полученного дохода в министерство. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Малюська отметил, что сейчас больше тюрем, чем пока нужно.

"Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры", - сказал министр.

Малюська также отметил, что в Лукьяновском СИЗО в Киеве в некоторых камерах не хватает спальных мест, однако, по его мнению, это СИЗО не является наихудшим в Украине.

"Есть хуже ситуации, по крайней мере с теми фото, что я показывал. По крайней мере там нет такого риска, что стены рухнут. А существуют СИЗО, где состояние зданий намного хуже. А история о том, что они спят по очереди - просто есть камеры, где находятся 20 человек, 15,16", - добавил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины планирует сократить до трети украинских тюрем.

Кроме того, министр Малюська привел в пример опыт стран Европы, где к правонарушителям применяют наказание в виде программы коррекции, частичную изоляцию или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

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