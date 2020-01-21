Міністр юстиції виступив за підвищення кримінального порогу

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що збільшення максимально допустимих норм зберігання наркотиків могло б зменшити кількість ув'язнених в українських в'язницях. Про це він заявив в ефірі українського телеканалу.

За його словами, за такої різниці з європейськими нормами в українських в'язницях надміру утримуються близько 10 000 людей.

"У нас ці норми в рази, а іноді в десятки разів менше, ніж європейські. Зберігання в Європі навіть у 10 разів більше (наркотиків, - ред.) не є злочином - вам нічого не буде. А у нас вже люди йдуть у в'язницю", - сказав він.

Нагадаємо, Міністерство юстиції планує розпродавати в'язниці з надходженням частини отриманого доходу в міністерство. Малюська зазначив, що зараз більше в'язниць, ніж поки що треба.

Крім того, Мін'юст планує скоротити до третини українських в'язниць. Міністр навів у приклад досвід країн Європи, де до правопорушників застосовують покарання у вигляді програми корекції, часткову ізоляцію або обмеження пересування з допомогою електронного браслета.