ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Министр внутренних дел Германии уходит с поста председателя ХСС

Новости » Политика    12.11.2018 - 15:24
Министр внутренних дел Германии уходит с поста председателя ХСС
Фото: Хорст Зеехофер (GLOBAL LOOK PRESS)

Однако, пост главы МВД Хорст Зеехофер покидать не намерен

Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Германии и глава МВД Хорст Зеехофер покинет пост главы партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В то же время Зеехофер не обозначил сроки своего ухода. По его словам, решение покинуть свой пост продиктовано желанием обновить состав партии. Однако, он уточнил, что плохие результаты ХСС на прошедших выборах не влияли на его решение. При этом министерское кресло он покидать не намерен. 

Напомним, что Христианско-социальный союз и Социально-демократический союз (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, образуют единый блок. Вместе с фракцией Социал-демократической партии (СДПГ) они формирует правительство Германии.

Как сообщало РБК-Украина, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что по истечению срока ее полномочий в 2021 году, она не намерена пытаться удержать свой пост. Также в конце текущего года, она не будет бороться за пост главы ХДС во время съезда партии.

Отметим, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

По результатам октябрьских выборов, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.

Баварский союзник Меркель покинет пост лидера партии, - Die Zeit В немецкой Баварии ХСС и "Свободные избиратели" одобрили коалиционное соглашение
Новости Украины Германияпартия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь