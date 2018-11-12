Министр внутренних дел Германии уходит с поста председателя ХСС

Фото: Хорст Зеехофер (GLOBAL LOOK PRESS)

Однако, пост главы МВД Хорст Зеехофер покидать не намерен

Председатель Христианско-социального союза (ХСС) Германии и глава МВД Хорст Зеехофер покинет пост главы партии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В то же время Зеехофер не обозначил сроки своего ухода. По его словам, решение покинуть свой пост продиктовано желанием обновить состав партии. Однако, он уточнил, что плохие результаты ХСС на прошедших выборах не влияли на его решение. При этом министерское кресло он покидать не намерен.

Напомним, что Христианско-социальный союз и Социально-демократический союз (ХДС), возглавляемый Ангелой Меркель, образуют единый блок. Вместе с фракцией Социал-демократической партии (СДПГ) они формирует правительство Германии.

Как сообщало РБК-Украина, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что по истечению срока ее полномочий в 2021 году, она не намерена пытаться удержать свой пост. Также в конце текущего года, она не будет бороться за пост главы ХДС во время съезда партии.

Отметим, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

По результатам октябрьских выборов, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.