Міністр внутрішніх справ Німеччини йде з посади голови ХСС

Фото: Хорст Зеєхофер (GLOBAL LOOK PRESS)

Однак, посаду глави МВС Хорст Зеехофер покидати не планує

Голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Німеччини та міністр внутрішніх справ Хорст Зеєхофер залише посаду голови партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Водночас Зеєхофер не позначив терміни свого звільнення. За його словами, рішення залишити свою посаду продиктовано бажанням оновити склад партії. Однак, він уточнив, що погані результати ХСС на минулих виборах не вплинули на його рішення. При цьому міністерське крісло він залишати не збирається.

Нагадаємо, що Християнсько-соціальний союз і Соціально-демократичний союз (ХДС), очолюваний Ангелою Меркель, утворюють єдиний блок. Разом з фракцією Соціал-демократичної партії (СДПН) вони формують уряд Німеччини.

Як повідомляло РБК-Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що по закінченню терміну її повноважень у 2021 році, вона не має наміру намагатися утримати свій пост. Також в кінці поточного року, вона не буде боротися за посаду голови ХДС під час з'їзду партії.

Зазначимо, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в історії.

За результатами жовтневих виборів, німецька антиіммігрантська партія "Альтерантива для Німеччини" (AfD) вперше отримала місця у всіх регіональних парламентах.