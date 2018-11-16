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Министр внутренних дел Германии покинет пост председателя ХСС в январе

Новости » Политика    16.11.2018 - 13:23
Министр внутренних дел Германии покинет пост председателя ХСС в январе
Фото: Хорст Зеехофер (GLOBAL LOOK PRESS)

На съезде партии ХСС 19 января состоятся выборы нового главы партии

Лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) и по совместительству глава Министерства инностранных дел Хорст Зеехофер покинет пост в партии до 19 января. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на немецкий телеканал n-tv со ссылкой на заявление самого Зеехофера.

Сообщается, что на съезде партии ХСС 19 января состоятся выборы нового главы партии. Зеехофер также пока не сообщил, когда он намерен оставаться пост главы МВД.

"2019 год должен стать годом обновления в ХСС. Поэтому к 19 января 2019 года, к внеочередному съезду партии я предложу выбрать нового председателя. К этому моменту я освобожу свое место", - сказано в заявлении Зеехофера.

Ранее сообщалось, что лидер партии ХСС Хорст Зеехофер заявит об уходе с поста председателя партии.

Также канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что откажется от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре. 

Напомним, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

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