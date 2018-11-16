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Міністр внутрішніх справ Німеччини покине пост голови ХСС у січні

Новини » Політика    16.11.2018 - 13:23
Міністр внутрішніх справ Німеччини покине пост голови ХСС у січні
Фото: Хорст Зеехофер (GLOBAL LOOK PRESS)

На з'їзді партії ХСС 19 січня відбудуться вибори нового глави партії

Лідер баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава Міністерства закордонних справ Хорст Зеехофер покине пост у партії до 19 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на німецький телеканал n-tv з посиланням на заяву самого Зеехофера.

Повідомляється, що на з'їзді партії ХСС 19 січня відбудуться вибори нового голови партії. Зеехофер також поки не повідомив, коли він має намір залишатися пост глави МВС.

"2019 рік повинен стати роком оновлення в ХСС. Тому до 19 січня 2019 року, до позачергового з'їзду партії я запропоную вибрати нового голову. До цього моменту я звільню своє місце", - сказано в заяві Зеехофера.

Раніше повідомлялося, що лідер партії ХСС Хорст Зеехофер заявить про відхід з поста голови партії.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і не буде висувати свою кандидатуру на виборах лідера ХДС у грудні.

Нагадаємо, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в історії.

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