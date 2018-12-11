Міністр внутрішніх справ Франції прокоментував введення режима НС в країні

Фото: Крістоф Кастенер (https://twitter.com/CCastaner)

Міністр заявив, що відповідь Макрона є "ясною і сильною"

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастенер заявив, що введення в країні надзвичайного стану є ясною і сильною відповіддю президента Франції Емманюеля Макрона після масових акцій протесту, а також закликав відновити порядок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кастенера Twitter.

Кастенер написав, що президент Франції зміг почути гнів, а його відповідь є "ясною і сильною". Він також заявив, що насильство повинно бути припинено, а порядок необхідно відновлювати.

Раніше повідомлялося, що Макрон запропонує заходи щодо налагодження діалогу. Джерела повідомляють, президент "хоче об'єднати всі політичні, територіальні, економічні та соціальні сили в ці важкі часи для нації, щоб почути їхні голоси і пропозиції, щоб мобілізувати їх у дію".

Нагадаємо, у Франції число затриманих з початку протестів перевищило 4,5 тисяч осіб. Повідомляється, що за останні 24 дні протестів організації "жовті жилети" під варту було вміщено 4099 протестуючий.