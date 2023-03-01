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Міністр транспорту Греції подав у відставку після зіткнення поїздів

Фото: міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс (facebook.com/kostaskaramanlis.gr)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр інфраструктури та транспорту Греції Костас Караманліс подав у відставку після зіткнення поїздів, внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

"Річ у тім, що ми прийняли грецькі залізниці в стані, який не відповідає 21 століттю. За ці 3,5 роки ми доклали всіх зусиль, щоб поліпшити цю реальність. На жаль, цих зусиль виявилося недостатньо, щоб запобігти подібній аварії. І це дуже важко для всіх нас і для мене особисто", - заявив міністр.

Він додав, що займається політикою лише кілька років, але вважає необхідним елементом демократії, щоб громадяни довіряли політичній системі.

"З цієї причини я заявляю про свою відставку з посади міністра інфраструктури і транспорту. Це те, що я вважаю своїм обов'язком зробити як мінімальний знак поваги до пам'яті людей, які так несправедливо пішли з життя, і взявши на себе відповідальність за неминущі помилки грецької держави і політичної системи", - додав Караманліс.

Нагадаємо, вчора ввечері у Греції пасажирський потяг зіштовхнувся із вантажним. Внаслідок чого загинули щонайменше 36 людей, ще 85 осіб отримали поранення. Поки невідомо, що саме спричинило аварію, внаслідок якої чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок, а два з них спалахнули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Греції через трагедію.

У свою чергу, українські дипломати перевіряють інформацію про те, чи є українці серед постраждалих внаслідок зіткнення поїздів у Греції.

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Греція