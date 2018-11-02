В Британии министр спорта подала в отставку из-за задержки реформ

Фото: Трэйси Крауч (twitter.com/tracey_crouch)

Трэйси Крауч подала в отставку из-за того, что министры отложили предложенную реализацию игровых реформ

Министр спорта Британии Трэйси Крауч подала в отставку в связи с тем, что министры отложили предложенную реализацию игровых реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, правительство Британии планирует сократить максимальную ставку на терминалах со 100 фунтов стерлингов до двух фунтов, но не раньше октября 2019 года.

Отмечается, что сокращение ставок предложила Крауч. Министр считала, что сокращение начнет действовать с апреля следующего года.

"С большой грустью я подала в отставку с одной из лучших должностей в правительстве. Я считаю, что такая отсрочка неоправданна " - заявила Крауч.

Напомним, ранее сообщалось, что советники премьер-министра Британии Терезы Мэй тайно начали подготовку к возможным досрочным выборам в парламент в ноябре.

Цель досрочных выборов - спасти переговоры по Brexit и должность премьера для Мэй. Команда британского премьера надеется, что путем досрочных выборов в парламент им удастся заручиться общественной поддержкой нового плана по выходу из Евросоюза.