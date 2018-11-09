Міністр транспорту Британії пішов у відставку через незгоду з планом Brexit

Він підкреслив, що країна наближається до "невірного варіанту Brexit"

Міністр транспорту Великобританії Джо Джонсон у п'ятницю, 9 листопада, подав у відставку, заявивши, що підтримує ідею повторного референдуму про вихід Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Він підкреслив, що країна наближається до "невірного варіанту Brexit".

"Реальність Brexit стала сильно відрізнятися від тієї, яку колись нам обіцяли, і найдемократичнішим рішенням буде дозволити народові сказати останнє слово", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радники прем'єр-міністра Британії Терези Мей таємно почали підготовку до можливих дострокових виборів до парламенту в листопаді.

Мета дострокових виборів - врятувати переговори з Brexit і посаду прем'єра для Мей. Команда британського прем'єра сподівається, що шляхом дострокових виборів до парламенту їм вдасться заручитися громадською підтримкою нового плану по виходу з Євросоюзу.

Також раніше британський міністр у справах Brexit Домінік Рааб повідомляв, що переговори щодо доступу фінансових компаній до європейських ринків ще ведуться, і угода поки не досягнута.