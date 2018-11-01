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Министр по Brexit опроверг наличие договоренностей Мэй с Евросоюзом

Новости » Политика    01.11.2018 - 13:08
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Великобритании рассчитывают договориться с ЕС о Brexit до 21 ноября

Переговоры по доступу финансовых компаний к европейским рынкам еще ведутся, и соглашение пока не достигнуто. Об этом заявил  британский министр по делам Brexit Доминик Рааб. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Reuters.

По его словам, Британия продолжает добиваться хорошего прогресса в согласовании новых механизмов для финансовых услуг.

"Переговоры продолжаются, и они будут вестись до тех пор, пока все не будет согласовано", - сказал британский министр по делам Brexit.

По информации телеканала Sky News, он еще раз подтвердил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС должны утвердить до 21 ноября.

"Я буду рад предоставить данные комитета, когда оформление сделки будет завершено, и в настоящее время я ожидаю, что это произойдет 21 ноября", - отметил он.

Ранее источники в британском правительстве заявили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, благодаря которой британские финансовые компании получат доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза.

 

Мэй договорилась с Брюсселем о доступе финкомпаний на рынки после Brexit, - The Times
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританиядоговорBrexit
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