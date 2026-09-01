Міністр сухопутних військ США пішов у відставку через конфлікт з Гегсетом - WSJ
Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл подав у відставку президенту Трампу після кількох місяців напруги з міністром оборони Пітом Гегсетом через напрямок розвитку військ і звільнення низки високопосадовців. Він має покинути Пентагон найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Що означає відставка для сухопутних військ США
Після відходу Дрісколла сухопутні війська США залишаться взагалі без затверджених Сенатом цивільних чи військових керівників. Виконувачем обов'язків начальника штабу вже деякий час є генерал Крістофер ЛаНев - відколи Гегсет звільнив його попередника, генерала Ренді Джорджа.
За даними The Wall Street Journal, Дрісколл і раніше планував залишити посаду до кінця року через конфлікт з Гегсетом.
Офіційна реакція Білого дому
Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Дрісколл "надзвичайно ефективно" просував порядок денний Трампа з "відновлення сили Америки" в Департаменті сухопутних військ - забезпечував керівництво під час історичних військових операцій, відновив акцент на боєготовності та смертоносності військ, а також допомагав у переговорах між Росією та Україною.
За її словами, сухопутні війська США "сильніші, ніж будь-коли" завдяки його роботі поруч із головнокомандувачем і міністром оборони.
Контекст ширших змін у командуванні
Минулого тижня Дрісколл був присутній на церемонії відставки генерала Кріса Донах'ю у Форт-Брегг - той очолював американські війська в Європі, поки Гегсет не понизив його посаду, фактично завершивши військову кар'єру генерала.
Раптовий відхід Донах'ю представили як частину ширшої ініціативи Гегсета скоротити кількість генералів і адміралів на 10% загалом та на 20% - кількість посад чотиризіркових генералів. Утім законодавці висловили занепокоєння звільненням настільки шанованого офіцера, який очолював підрозділ "Дельта" в боях проти "Ісламської держави".
Частина республіканців також виступила проти кандидатури ЛаНева на посаду начальника штабу сухопутних військ, яку підтримує Гегсет, - це означає, що він може не отримати підтвердження в Сенаті у разі номінації. Занепокоєння в Конгресі підсилило й нещодавнє рішення ЛаНева поступово згорнути роботу перспективного дронового штурмового батальйону.
Хто такий Дрісколл
Дрісколл - колишній однокурсник віцепрезидента Джей Ді Венса з юридичної школи та колишній офіцер сухопутних військ. Він налагодив тісні робочі стосунки з генералом Джорджем, якого Гегсет звільнив із посади начальника штабу у квітні, - разом вони просували впровадження нових технологій у військах і підвищення адаптивності на полі бою.
Разом із заступником заступника міністра сухопутних військ Дейвом Фіцджеральдом Дрісколл також заохочував приватні компанії інвестувати в будівництво дата-центрів, підприємств з переробки критичних мінералів та їдалень у стилі студмістечок на військових базах - компанії вже пообіцяли мільярди доларів інвестицій у ці об'єкти.
Нещодавно вони також оголосили про партнерство з FedEx Dataworks для модернізації внутрішньої логістичної мережі військ. За даними обізнаного джерела, сам Фіцджеральд, який служив разом із Дрісколлом, теж планує залишити посаду вже цього тижня.
Про роль Дрісколла у впровадженні українського досвіду в армії США РБК-Україна вже писало раніше. У квітні цього року він заявляв, що США переймають досвід України у підходах до ведення війни, зокрема у сфері інновацій. Утім уже в серпні стало відомо, що армія США ліквідує спеціальний батальйон ударних дронів, створений саме за цим досвідом, - рішення вже викликало критику серед військових експертів.
Раніше РБК-Україна також розповідало, хто такий Ден Дрісколл і яку роль він відігравав у переговорах щодо України.