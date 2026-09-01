Министр сухопутных войск США ушел в отставку из-за конфликта с Гегсетом - WSJ

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал в отставку президенту Трампу после нескольких месяцев напряжения с министром обороны Питом Гегсетом из-за направления развития войск и увольнения ряда чиновников. Он должен покинуть Пентагон в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Что означает отставка для сухопутных войск США

После ухода Дрисколла сухопутные войска США останутся вообще без утвержденных Сенатом гражданских или военных руководителей. Исполняющим обязанности начальника штаба уже некоторое время является генерал Кристофер ЛаНев - с тех пор как Гегсет уволил его предшественника, генерала Рэнди Джорджа.

По данным The Wall Street Journal, Дрисколл и раньше планировал покинуть пост до конца года из-за конфликта с Гегсетом.

Официальная реакция Белого дома

Представитель Белого дома Анна Келли заявила, что Дрисколл "чрезвычайно эффективно" продвигал повестку дня Трампа по "восстановлению силы Америки" в Департаменте сухопутных войск - обеспечивал руководство во время исторических военных операций, возобновил акцент на боеготовности и смертоносности войск, а также помогал в переговорах между.

По ее словам, сухопутные войска США "сильнее, чем когда-либо" благодаря его работе рядом с главнокомандующим и министром обороны.

Контекст более широких изменений в командовании

На прошлой неделе Дрисколл присутствовал на церемонии отставки генерала Криса Донахью в Форт-Брэгг - тот возглавлял американские войска в Европе, пока Гегсет не снизил его должность, фактически завершив военную карьеру генерала.

Внезапный уход в Донахью представили как часть более широкой инициативы Гегсета сократить количество генералов и адмиралов на 10% в целом и на 20% - количество должностей четырехзвездных генералов. Впрочем, законодатели выразили обеспокоенность увольнением столь уважаемого офицера, который возглавлял подразделение "Дельта" в боях против "Исламского государства".

Часть республиканцев также выступила против кандидатуры ЛаНева на должность начальника штаба сухопутных войск, поддерживаемой Гегсетом, - это означает, что он может не получить подтверждения в Сенате в случае номинации. Беспокойство в Конгрессе усилило и недавнее решение ЛаНева постепенно свернуть работу перспективного дронового штурмового батальона.

Кто такой Дрисколл

Дрисколл – бывший однокурсник вице-президента Джей Ди Венса из юридической школы и бывший офицер сухопутных войск. Он наладил тесные рабочие отношения с генералом Джорджем, которого Гегсет уволил с должности начальника штаба в апреле - вместе они продвигали внедрение новых технологий в войсках и повышение адаптивности на поле боя.

Вместе с заместителем замминистра сухопутных войск Дэйвом Фицджеральдом Дрисколлом также поощрял частные компании инвестировать в строительство дата-центров, предприятий по переработке критических минералов и столовых в стиле студгородков на военных базах - компании уже пообещали миллиарды долларов инвестиций в эти объекты.

Недавно они также объявили о партнерстве с FedEx Dataworks по модернизации внутренней логистической сети войск. По данным осведомленного источника, сам Фицджеральд, служивший вместе с Дрисколлом, тоже планирует покинуть пост уже на этой неделе.