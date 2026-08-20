Армія США ліквідує підрозділ ударних дронів, створений за досвідом України

США готуються розформувати спеціальний батальйон ударних дронів, який навчався на досвіді війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Що відомо про рішення

Армія США планує розформувати спеціальний підрозділ ударних безпілотників, який був створений у Європі в січні цього року. Батальйон мав відпрацьовувати нові підходи до ведення бойових дій та вивчати уроки війни в Україні.

"Після участі у великих навчаннях у Німеччині в серпні та вересні підрозділ представить свої результати армії для керівництва майбутніми експериментами, відмовиться від своєї ролі штурмового підрозділу безпілотників і переорієнтується на свої основні бойові завдання як повітряно-десантний піхотний батальйон", - заявив представник армії США виданню.

У чому причина

Ліквідація передового батальйону безпілотників є частиною ширшої стратегії "повернення до витоків". Її ініціював генерал Крістофер Ла Нів, виконуючий обов'язки начальника штабу армії США, який тісно пов'язаний із міністром оборони США Пітом Хегсетом.

Батальйон був ключовою ініціативою попередника Ла Ніва - генерала Ренді Джорджа. Гегсет звільнив його у квітні.

Критика з боку експертів

Рішення про згортання штурмового підрозділу безпілотників викликає критику з боку низки військових експертів. Вони вважають, що це сповільнить просування армії США до переваги у веденні війни з використанням дронів.

"Україна, по суті, здійснила революцію в ближньому бою. Генерал Джордж почав це розуміти, і будь-яка невдача в його діях була б вкрай прикрою та небезпечною", - сказав Майкл О'Ханлон, експерт з питань оборони з Інституту Брукінгса.

В армії США не повідомили, як планують прискорити розвиток можливостей безпілотної війни після виведення батальйону з експлуатації.

Інші зміни в армії США

Відколи Ла Нів очолив армію, вже ухвалено низку рішень, які вплинули на військову присутність США в Європі.

з Європи до Південної Кореї переведено спеціалізований підрозділ, що об'єднує кібербезпеку, розвідку та сучасні системи ведення бойових дій;

III бронетанковий корпус, що базувався у Форт-Худі в Техасі й займався зміцненням армійських сил у Європі, передали до складу нового Командування Західної півкулі.

Досвід України на Близькому Сході

Нагадаємо, що у березні Україна планувала направити групу військових фахівців на Близький Схід, щоб передати практичний досвід протидії іранським ударним безпілотникам типу "Шахед".