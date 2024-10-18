UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Міністр спорту РФ закликав припинити сперечатися з Міжнародним олімпійським комітетом

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, якого пророкують на вакантну посаду керівника Олімпійського комітету країни, закликав у четвер до покращення відносин та припинення полеміки з Міжнародним олімпійським комітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дегтярьов виступив на спортивній нараді вищого рівня, в якій взяв участь російський диктатор Володимир Путін, через кілька днів після відставки голови Національного олімпійського комітету Станіслава Позднякова, який вказав на необхідність змін через "геополітичні виклики", з якими стикається російський спорт.

Нагадаємо, до списку МОК на участь в Олімпіаді в Парижі потрапили 15 російських спортсменів , які нібито відповідають критеріям нейтральності, зокрема непідтримки війни проти України.

Учора, 17 жовтня, в МЗС заявили, що Росія використовує штучний інтелект (ІІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація