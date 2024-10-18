Міністр спорту РФ закликав припинити сперечатися з Міжнародним олімпійським комітетом

Нагадаємо, до списку МОК на участь в Олімпіаді в Парижі потрапили 15 російських спортсменів , які нібито відповідають критеріям нейтральності, зокрема непідтримки війни проти України.

Учора, 17 жовтня, в МЗС заявили, що Росія використовує штучний інтелект (ІІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.