Министр спорта РФ призвал прекратить спорить с Международным олимпийским комитетом

Напомним, в список МОК на участие в Олимпиаде в Париже попали 15 российских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности, в частности, неподдержки войны против Украины.

Вчера, 17 октября, в МИД заявили, что Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.

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