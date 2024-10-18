Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, якого пророкують на вакантну посаду керівника Олімпійського комітету країни, закликав у четвер до покращення відносин та припинення полеміки з Міжнародним олімпійським комітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дегтярьов виступив на спортивній нараді вищого рівня, в якій взяв участь російський диктатор Володимир Путін, через кілька днів після відставки голови Національного олімпійського комітету Станіслава Позднякова, який вказав на необхідність змін через "геополітичні виклики", з якими стикається російський спорт.

Нагадаємо, до списку МОК на участь в Олімпіаді в Парижі потрапили 15 російських спортсменів , які нібито відповідають критеріям нейтральності, зокрема непідтримки війни проти України.

Учора, 17 жовтня, в МЗС заявили, що Росія використовує штучний інтелект (ІІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

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