ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міністр спорту РФ закликав припинити сперечатися з Міжнародним олімпійським комітетом

П'ятниця 18 жовтня 2024 08:09
UA EN RU
Міністр спорту РФ закликав припинити сперечатися з Міжнародним олімпійським комітетом Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, якого пророкують на вакантну посаду керівника Олімпійського комітету країни, закликав у четвер до покращення відносин та припинення полеміки з Міжнародним олімпійським комітетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дегтярьов виступив на спортивній нараді вищого рівня, в якій взяв участь російський диктатор Володимир Путін, через кілька днів після відставки голови Національного олімпійського комітету Станіслава Позднякова, який вказав на необхідність змін через "геополітичні виклики", з якими стикається російський спорт.

Нагадаємо, до списку МОК на участь в Олімпіаді в Парижі потрапили 15 російських спортсменів , які нібито відповідають критеріям нейтральності, зокрема непідтримки війни проти України.

Учора, 17 жовтня, в МЗС заявили, що Росія використовує штучний інтелект (ІІ) для посилення кампаній щодо дезінформації проти України. Такий останній пріоритет її центрів пропаганди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, - Білий дім
У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України до Альянсу, - Білий дім
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи