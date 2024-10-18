ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Министр спорта РФ призвал прекратить спорить с Международным олимпийским комитетом

Пятница 18 октября 2024 08:09
UA EN RU
Министр спорта РФ призвал прекратить спорить с Международным олимпийским комитетом Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр спорта России Михаил Дегтярев, которого прочат на вакантную должность руководителя Олимпийского комитета страны, призвал в четверг к улучшению отношений и прекращению полемики с Международным олимпийским комитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дегтярев выступил на спортивном совещании высшего уровня, в котором принял участие российский диктатор Владимир Путин, через несколько дней после отставки главы Национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, который указал на необходимость перемен ввиду "геополитических вызовов", с которыми сталкивается российский спорт.

Напомним, в список МОК на участие в Олимпиаде в Париже попали 15 российских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности, в частности, неподдержки войны против Украины.

Вчера, 17 октября, в МИД заявили, что Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
В НАТО нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс, - Белый дом
В НАТО нет консенсуса по приглашению Украины в Альянс, - Белый дом
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу