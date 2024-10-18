Министр спорта России Михаил Дегтярев, которого прочат на вакантную должность руководителя Олимпийского комитета страны, призвал в четверг к улучшению отношений и прекращению полемики с Международным олимпийским комитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дегтярев выступил на спортивном совещании высшего уровня, в котором принял участие российский диктатор Владимир Путин, через несколько дней после отставки главы Национального олимпийского комитета Станислава Позднякова, который указал на необходимость перемен ввиду "геополитических вызовов", с которыми сталкивается российский спорт.

Напомним, в список МОК на участие в Олимпиаде в Париже попали 15 российских спортсменов, которые якобы отвечают критериям нейтральности, в частности, неподдержки войны против Украины.

Вчера, 17 октября, в МИД заявили, что Россия использует искусственный интеллект (ИИ) для усиления кампаний по дезинформации против Украины. Таков последний приоритет ее центров пропаганды.

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