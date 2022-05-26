ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Министр обороны выступил за легализацию оборота оружия в Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 26 мая 2022 21:13
Министр обороны выступил за легализацию оборота оружия в Украине Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать.

С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Резников напомнил, что еще до полномасштабной войны в обороте находились миллионы единиц оружия, в частности - незадекларированной.

"Когда в Украину вторглись российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов в максимально "либеральный" стиль... Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - пояснил министр.

По словам главы Минобороны, в Украине нужно развивать сети тиров, стрелковых клубов, чтобы граждане имели возможность научиться пользоваться оружием.

"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - подчеркнул он.

Напомним, 23 февраля, за день до вторжения России, нардепы поддержали в первом чтении законопроект об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения.

А вчера в мобильном приложении "Дія" запустили опрос по поводу отношения украинцев к владению оружием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Алексей Резников
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины