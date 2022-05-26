Министр обороны выступил за легализацию оборота оружия в Украине

В Украине нужно принять закон о легализации оборота огнестрельного оружия среди населения. Начало полномасштабной войны существенно "либерализовало" процесс получения оружия, но теперь это пора легализовать.

С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook .

Резников напомнил, что еще до полномасштабной войны в обороте находились миллионы единиц оружия, в частности - незадекларированной.

"Когда в Украину вторглись российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан, подчеркиваю – десятки тысяч – получили автоматическое оружие для защиты своих домов в максимально "либеральный" стиль... Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация оборота оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию", - пояснил министр.

По словам главы Минобороны, в Украине нужно развивать сети тиров, стрелковых клубов, чтобы граждане имели возможность научиться пользоваться оружием.

"Бытует довольно распространенная фраза, что оружие делает человека свободным. Я убежден, что оружие должно делать человека в первую очередь ответственным. Свободные и ответственные граждане сделают Украину непреодолимой", - подчеркнул он.