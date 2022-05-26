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Міністр оборони виступив за легалізацію обігу зброї в Україні

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Київ, Четвер 26 травня 2022 21:13
Міністр оборони виступив за легалізацію обігу зброї в Україні Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні потрібно ухвалити закон про легалізацію обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни суттєво "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер настав час це легалізувати.

З такою заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

Резніков нагадав, що ще до повномасштабної війни в обігу перебували мільйони одиниць зброї, зокрема - незадекларованої.

"Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб... Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - пояснив міністр.

За словами глави Міноборони, в Україні потрібно розвивати мережі стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, щоб громадяни мали можливість навчитися користуватися зброєю.

"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - наголосив він.

Нагадаємо, 23 лютого, за день до вторгнення Росії, нардепи підтримали у першому читанні законопроект про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

А вчора у мобільному застосунку "Дія" запустили опитування щодо ставлення українців до володіння зброєю.

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Зброя в Україні Олексій Резніков
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