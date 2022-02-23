Оружие для населения. Рада приняла закон в первом чтении

В Украине приняли закон об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения. Законопроект принят в первом чтении.

Народные депутаты 267 голосами поддержали принятие законопроекта за основу с сокращением наполовину сроков подготовки.

Документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.

В то же время ограничения на владение касаются:

гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;

резьбового оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;

револьверов;

длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;

накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;

боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;

боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и впечатляющего действия.

"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", - говорится в законопроекте.