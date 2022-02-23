ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оружие для населения. Рада приняла закон в первом чтении

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 11:47
Оружие для населения. Рада приняла закон в первом чтении Фото: Рада приняла закон в первом чтении об оружии для населения (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине приняли закон об использовании и обороте огнестрельного оружия среди населения. Законопроект принят в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Народные депутаты 267 голосами поддержали принятие законопроекта за основу с сокращением наполовину сроков подготовки.

Документ регулирует общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.

При этом законопроект оставил для гражданского оружия исключительно нишу охотничьего и спортивного инструмента, за ношение которого в заряженном виде за пределами охотничьих угодий или стрельбищ предусматривается уголовная ответственность.

В то же время ограничения на владение касаются:

  • гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
  • резьбового оружия калибром более 127 мм, если скорость полета его шара превышает 700 м/с;
  • револьверов;
  • длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
  • накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
  • боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
  • боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и впечатляющего действия.

"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины", - говорится в законопроекте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с силовиками и главами фракций Верховной рады обсуждал возможность введения чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оружие в Украине Верховная рада
NEWS
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
Что будет дальше с минскими договоренностями? В Раде объяснили
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина