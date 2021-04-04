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Министр обороны Турции обвинил Грецию в "угрожающем поведении"

Новина українською → Средиземное море, Воскресенье 04 апреля 2021 12:34
Министр обороны Турции обвинил Грецию в "угрожающем поведении" Фото: в Турции обвинили Грецию в провоцирующем поведении (pixabay.com/caesar15a)
Автор: Андрей Василюк

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция демонстрирует "угрожающее поведение" для достижения "определенных целей". По его мнению, Греция "стремится" нарушать международное право.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Акар повторил ранее озвученное мнение о том, что острова не могут иметь континентального шельфа, добавив, что греки "продолжают свои провокационные действия" и "усиливают напряженность" в регионе, несмотря на "конструктивную, мирную позицию Анкары".

"Каждый раз мы подчеркиваем, что эти действия бессмысленны, ни одна угроза не влияет на нашу страну", - сказал он.

Отметим, 2 апреля патрульные катера Турции преследовали греческие суда береговой охраны, которые патрулировали район, пытаясь предупредить попадание мигрантов в Грецию.

Напомним, в марте в Греции двух 17-летних афганцев приговорили на пять лет заключения. Они принимали участие в поджоге лагеря для беженцев "Мория" на острове Лесбос. Лагерь "Мория" был сожжен в сентябре 2020 года. Там находилось 13 тысяч мигрантов, они не пострадали. Большинство из них переселили в новый временный лагерь на Лесбосе.

Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.

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