Міністр оборони Туреччини звинуватив Грецію в "загрозливій поведінці"

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Греція демонструє "загрозливу поведінку" для досягнення "певних цілей". На його думку, Греція "прагне" порушувати міжнародне право.

Акар повторив раніше озвучену думку про те, що острови не можуть мати континентального шельфу, додавши, що греки "продовжують свої провокаційні дії" і "посилюють напругу" в регіоні, попри "конструктивну, мирну позицію Анкари".

"Кожного разу ми наголошуємо, що ці кроки безглузді, жодна загроза не впливає на нашу країну", - сказав він.

Зазначимо, 2 квітня патрульні катери Туреччини переслідували грецькі судна берегової охорони, які патрулювали район, намагаючись запобігати потраплянню мігрантів в Грецію.