Міністр оборони Туреччини звинуватив Грецію в "загрозливій поведінці"
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Греція демонструє "загрозливу поведінку" для досягнення "певних цілей". На його думку, Греція "прагне" порушувати міжнародне право.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Акар повторив раніше озвучену думку про те, що острови не можуть мати континентального шельфу, додавши, що греки "продовжують свої провокаційні дії" і "посилюють напругу" в регіоні, попри "конструктивну, мирну позицію Анкари".
"Кожного разу ми наголошуємо, що ці кроки безглузді, жодна загроза не впливає на нашу країну", - сказав він.
Зазначимо, 2 квітня патрульні катери Туреччини переслідували грецькі судна берегової охорони, які патрулювали район, намагаючись запобігати потраплянню мігрантів в Грецію.
Нагадаємо, в березні у Греції двох 17-річних афганців засудили на п'ять років ув'язнення. Вони брали участь у підпалі табору для біженців "Морія" на острові Лесбос. Табір "Морія" був спалений у вересні 2020 року. Там перебувало 13 тисяч мігрантів, вони не постраждали. Більшість з них переселили до нового тимчасового табору на Лесбосі.
Раніше управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що понад 400 нелегальних іммігрантів були врятовані біля узбережжя Лівії. Їх доставили в столицю країни Триполі.