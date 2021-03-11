В Греции 17-летних афганцев осудили на пять лет за поджог лагеря для мигрантов
Фото: беженцы (ekathimerini.com)
В Греции двух 17-летних афганцев приговорили на пять лет заключения. Они принимали участие в поджоге лагеря для беженцев "Мория" на острове Лесбос.
Об этом сообщает DW.
Отбывать наказание осужденные будут в тюрьме для несовершеннолетних на материковой Греции.
В то же время адвокат обвиняемых подал апелляцию на приговор.
Процесс против еще четырех подозреваемых продолжается.
Лагерь "Мория" был сожжен в сентябре 2020 года. Там находилось 13 тысяч мигрантов, они не пострадали. Большинство из них переселили в новый временный лагерь на Лесбосе.
Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что более 400 нелегальных иммигрантов были спасены у побережья Ливии. Их доставили в столицу страны Триполи.