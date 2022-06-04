Министр обороны США на следующей неделе отправится в Брюссель: при чем здесь Украина

Министр обороны США Ллойд Остин уже со вторника, 7 июня, отправится в рабочее международное турне, чтобы "помочь продвинуть ряд ключевых оборонных приоритетов США". Одним из пунктов поездки станет вояж в Брюссель, где пройдет встреча Контактной группы по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Наконец, я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы лично провести следующее заседание Контактной группы по обороне Украины", - написал он.
По его словам, руководители оборонных ведомств буквально со всего мира соберутся там, чтобы обсудить "продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России".
Как сообщалось, китайская сторона запросила встречу министров обороны Китая и США. Ожидается, что Ллойд Остин встретится с китайским коллегой на следующей неделе.
Напомним, третья встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ, что были заключены на "Рамштайне-2".