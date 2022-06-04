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Міністр оборони США наступного тижня вирушить до Брюсселя: до чого тут Україна

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони США Ллойд Остін вже з вівторка, 7 червня, вирушить у робоче міжнародне турне, щоб "допомогти просунути низку ключових оборонних пріоритетів США". Одним із пунктів подорожі стане вояж до Брюсселя, де пройде зустріч Контактної групи по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Нарешті я поїду до Брюсселя, Бельгія, щоб особисто провести наступне засідання Контактної групи з оборони України", - написав він.

За его словам, керівники оборонних відомств буквально з усього світу зберуться там, щоб обговорити "тривалу кризу в Україні після неспровокованого вторгнення Росії".

Як повідомлялось, китайська сторона запросила зустріч міністрів оборони Китаю і США. Очікується, що Ллойд Остін зустрінеться з китайським колегою наступного тижня.

Нагадаємо, третя зустріч Контактної групи з України відбудеться у Брюсселі.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки у війні проти РФ, що було укладено на "Рамштайні-2".

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