Министр обороны США посетит Бельгию, Польшу и Литву. Обсудит ситуацию вокруг Украины
Министр обороны США Ллойд Остин 15 февраля отправится в Европу. Глава Пентагона посетит Брюссель, Польшу и Литву для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"Министр обороны Ллойд Остин отправится в зарубежную поездку 15 февраля, чтобы встретиться с высшими военными и правительственными руководителями Бельгии, Польши и Литвы", - отмечается в сообщении.
В Бельгии глава Пентагона встретится с министрами обороны и руководством НАТО. В Польше и Литве - с президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, а также военными обеих стран.
Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.
Напомним, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют.
Отметим, ранее президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам относительно угрозы вторжения России.