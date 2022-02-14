ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Если не спровоцируют". В России заявили, что не будут нападать на Украину

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 14 февраля 2022 20:52
"Если не спровоцируют". В России заявили, что не будут нападать на Украину Фото: постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов (twitter.com/RusMission_EU)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют. Он добавил, что Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Чижова изданию The Guardian.

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", - сказал Чижов.

В качестве еще одной "провокации", которая может спровоцировать нападение России на Украину, дипломат назвал убийство российских граждан как на Донбассе, так и в любом другом месте. При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".

Еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, Чижов назвал инсценировку инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах", - уточнил российский дипломат.

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам относительно угрозы вторжения России.

Отметим, РБК-Украина рассказывало, почему за прошедшие выходные усилилось напряжение вокруг Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Донбасс Вторжение России в Украину
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины