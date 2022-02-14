"Если не спровоцируют". В России заявили, что не будут нападать на Украину

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не будет нападать на Украину, если ее на это не спровоцируют. Он добавил, что Москва имеет право защищать российских граждан, которые проживают на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Чижова изданию The Guardian .

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим", - сказал Чижов.

В качестве еще одной "провокации", которая может спровоцировать нападение России на Украину, дипломат назвал убийство российских граждан как на Донбассе, так и в любом другом месте. При этом постпред не уточнил, кто и за что их будет "убивать".

Еще одной "провокацией", которая может привести к российскому вторжению, Чижов назвал инсценировку инцидента против боевиков на оккупированных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО).

"Спровоцировав их, а затем ударив по ним изо всех сил, тем самым вынудив Россию на реакцию, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на своих границах", - уточнил российский дипломат.