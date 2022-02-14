Міністр оборони США відвідає Бельгію, Польщу та Литву. Обговорить ситуацію навколо України
Міністр оборони США Ллойд Остін 15 лютого відправиться до Європи. Глава Пентагону відвідає Брюссель, Польщу і Литву для обговорення ситуації навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Міністр оборони Ллойд Остін відправиться в закордонну поїздку 15 лютого, щоб зустрітися з вищими військовими і урядовими керівниками Бельгії, Польщі та Литви", - наголошується в повідомленні.
У Бельгії глава Пентагону зустрінеться з міністрами оборони і керівництвом НАТО. У Польщі та Литві - з президентами Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою, а також військовими обох країн.
Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.
Нагадаємо, постпред РФ при ЄС Володимир Чижов заявив, що Росія не нападатиме на Україну, якщо її на це не спровокують.
Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців щодо загрози вторгнення Росії.