Міністр оборони США відвідає Бельгію, Польщу та Литву. Обговорить ситуацію навколо України

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 лютого відправиться до Європи. Глава Пентагону відвідає Брюссель, Польщу і Литву для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону .

"Міністр оборони Ллойд Остін відправиться в закордонну поїздку 15 лютого, щоб зустрітися з вищими військовими і урядовими керівниками Бельгії, Польщі та Литви", - наголошується в повідомленні.

У Бельгії глава Пентагону зустрінеться з міністрами оборони і керівництвом НАТО. У Польщі та Литві - з президентами Анджеєм Дудою і Гітанасом Науседою, а також військовими обох країн.

Однією з головних тем зустрічей буде обговорення нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною. Крім того, глава Пентагону підтвердить прихильність США принципу колективної оборони НАТО.