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Министр обороны США отправится в Европу: обсудит с НАТО российскую эскалацию

Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагона отправится в этом месяце в Европу. Ллойд Остин обсудить с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Остин примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля.

"Министр обороны Остин отправится в Европу позднее в этом месяце, чтобы встретиться с союзниками по НАТО в условиях трений с Россией по поводу Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной открывает для президента России Путина разные варианты действий. В том числе рассматривается и полномасштабное вторжение.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины сегодня более боеспособны, чем в 2014 году, когда Россия захватила Крым и поддержала пророссийских боевиков на Донбассе.

Ранее мы писали, что глава Пентагона заявил об угрозе вторжения России в Украину: конфликт не является неизбежным.

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Вторжение России в Украину