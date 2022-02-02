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Міністр оборони США відправиться до Європи: обговорить з НАТО російську ескалацію

Автор: Артур Родивилов

Глава Пентагону відправиться в цьому місяці в Європу. Ллойд Остін обговорити з союзниками по НАТО російську ескалацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Остін братиме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

"Міністр оборони Остін відправиться до Європи пізніше цього місяця, щоб зустрітися з союзниками по НАТО в умовах непорозумінь з Росією з приводу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування військ РФ на кордоні з Україною відкриває для президента Росії Путіна різні варіанти дій. У тому числі розглядається і повномасштабне вторгнення.

Він зазначив, що Збройні сили України сьогодні більш боєздатні, ніж у 2014 році, коли Росія захопила Крим і підтримала проросійських бойовиків на Донбасі.

Раніше ми писали, що глава Пентагону заявив про загрозу вторгнення Росії в Україну: конфлікт не є неминучим.

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Вторгнення Росії до України