Министр обороны США анонсировал визит в Китай

Фото: Марк Эспер (flickr.com secdef)

Глава Пентагона отправится в КНР для улучшения коммуникации между государствами

Глава Минобороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что планирует в этом году посетить Китай. Одной из целей его поездки будет создание систем кризисной коммуникации между странами.

Об этом сообщает The Straits Times.

Эспер заявил, что несколько раз общался со своим китайским коллегой, и надеется совершить поездку в КНР к концу года.

Среди прочего, во время визита будет обсуждаться "создание систем, необходимых для кризисной коммуникации, и укрепление наших намерений открыто конкурировать в международной системе".

Также целью визита является урегулирование вопроса о спорных территориях, в частности, в Южно-Китайском море.

Эспер заявил, что Китай "не имеет права превращать международные воды в зону отчуждения для своей собственной морской империи".

"Мы не в поисках конфликта. Мы стремимся к конструктивным и ориентированным на результат отношениям с Китаем и, в рамках наших оборонных отношений, к открытию линий связи и снижению рисков", - добавил глава Минобороны США.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут рассматривать исследование Китаем ресурсов в Южно-Китайском море как незаконное.

Напомним, США выступают против роста военной активности КНР в Южно-Китайском море.

Добавим также, что претензии на акваторию Южно-Китайского моря имеет не только КНР, но и Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Тайвань.