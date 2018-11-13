США выступают против роста военной активности Китая в Южно-Китайском море

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Штаты в Южно-Китайском море увеличивают свою активность

Соединенные Штаты Америки (США) не поддерживают одностороннее увеличение военной активности Китая в Южно-Китайском море и увеличивают свою активность в его водах. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болтон общался с журналистами в Сингапуре в рамках заседания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеров, включая Соединенные Штаты и Китай.

По его словам, Соединенные Штаты выражают возражения против односторонних военных шагов Китая в Южно-Китайском море.

"Активность США в спорных водах выросла, - сообщил Болтон.

Напомним, Китай отправил группу бомбардировщиков на остров в спорных водах Южно-Китайского моря.

Бомбардировщики, которые способны нанести ядерный удар, провели тренировочные взлеты и посадки, а также симуляцию нанесения ударов по морским целям.