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США выступают против роста военной активности Китая в Южно-Китайском море

Новости » Политика    13.11.2018 - 10:43
США выступают против роста военной активности Китая в Южно-Китайском море
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Штаты в Южно-Китайском море увеличивают свою активность

Соединенные Штаты Америки (США) не поддерживают одностороннее увеличение военной активности Китая в Южно-Китайском море и увеличивают свою активность в его водах. Об этом заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болтон общался с журналистами в Сингапуре в рамках заседания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеров, включая Соединенные Штаты и Китай.

По его словам, Соединенные Штаты выражают возражения против односторонних военных шагов Китая в Южно-Китайском море.

 "Активность США в спорных водах выросла, - сообщил Болтон.

Напомним, Китай отправил группу бомбардировщиков на остров в спорных водах Южно-Китайского моря.

Бомбардировщики, которые способны нанести ядерный удар, провели тренировочные взлеты и посадки, а также симуляцию нанесения ударов по морским целям.

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