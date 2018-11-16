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США не уйдут из Южно-Китайского моря, - Пенс

Новости » Политика    16.11.2018 - 11:37
США не уйдут из Южно-Китайского моря, - Пенс
Фото: Майк Пенс (flickr.com/whitehouse)

Пенс отметил, что в этой зоне, в частности, сосредоточены национальные интересы Штатов

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что акватория Южно-Китайского моря не принадлежит ни одному из государств, и американские корабли с самолетами продолжат курсировать везде, где это допускает международное право. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пенс отметил, что в этой зоне, в частности, сосредоточены национальные интересы страны.

"Южно-Китайское море не принадлежит ни одному из государств, и вы можете быть уверены: Соединенные Штаты будут продолжать плавать и летать там, где это допускается международным правом, и где сосредоточены наши национальные интересы", - заявил вице-президент.

Отметим, что Штаты провели серию учений "свобода судоходства" в Южно-Китайском море, чем вызвали возмущение Китая. Так, в Пекине убеждены, что действия США угрожают суверенитету Китайской народной республики.

Добавим также, что претензии на акваторию Южно-Китайского моря имеет не только КНР, но и Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам и Тайвань.

Напомним, США выступают против роста военной активности КНР в Южно-Китайском море. Помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что США не поддерживают одностороннее увеличение военной активности Пекина в Южно-Китайском море и увеличивают свою активность в его водах.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае Китай отправил группу бомбардировщиков на остров в спорных водах Южно-Китайского моря.

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