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Министр обороны США анонсировал следующее заседание в формате "Рамштайн"

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве обороны США анонсировали следующую встречу контактной группы по обороне Украины. Очередная сессия состоится уже в ближайшие недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны США Ллойда Остина.

"Мне приятно объявить, что в следующие несколько недель США в координации с НАТО проведут очередную сессию Контактной группы для того, чтобы министры обороны обсудили вопросы достижений в ОПК для будущего обороны Украины", - заявил Остин.

В то же время министр обороны США не уточнил, в каком именно формате состоится встреча.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина получит от США дополнительные боеприпасы для HIMARS, ракеты HARM, гаубицы и противотанковые системы в рамках нового пакета помощи на 675 млн долларов.

Между тем министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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